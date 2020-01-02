Государственный долг Украины опустился до показателя времен Януковича: цифры и интересные данные

Министерство финансов Украины заявило, что по итогам года государственный долг Украины опустился ниже показателя 50% от ВВП. Последний раз такое было еще в 2013 году до кризиса, спровоцированного агрессией России и оккупацией части украинской территории.

Снижение государственного долга является главной победой 2019 года, заявили в Министерстве финансов Украины. Интересно: Госдолг Украины в ноябре одновременно и вырос, и уменьшился: детали Как в течение последних 8 лет менялся ВВП Украины: 2012 – 1 триллион 408 миллиардов гривен;

2013 – 1 триллион 454 миллиарда гривен;

2014 – 1 триллион 566 миллиардов гривен;

2015 – 1 триллион 979 миллиардов гривен;

2016 – 2 триллиона 383 миллиарда гривен;

2017 – 2 триллиона 982 миллиарда гривен;

2018 – 3 триллиона 558 миллиардов гривен;

2019 (прогноз на конец года) – 4 триллиона 22 миллиарда гривен. Где-то похожая ситуация и с государственным долгом – его доля начала падать, когда начал расти ВВП: 2012 – 515 миллиардов гривен (36,5% от ВВП)

2013 – 584 миллиарда гривен (40,1%);

2014 – 1 триллион 100 миллиардов гривен (70,2%);

2015 – 1 триллион 572 миллиарда гривен (79,4%);

2016 – 1 триллион 929 миллиардов гривен (80,9%);

2017 – 2 триллиона 141 миллиард гривен (71,8%);

2018 – 2 триллиона 168 миллиардов гривен (60,1%);

2019 (по состоянию на 1 декабря) – 1 триллион 990 миллиардов гривен (49,5%). Резкий рост государственного долга в 2015 году, а также его уменьшение в 2019 году спровоцирован прежде всего изменениями курса гривны. Например, трудно говорить о снижении суммы государственного долга в прошлом году, так как в валютном эквиваленте он наоборот вырос.