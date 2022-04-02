Всего с начала полномасштабного вторжения агрессора пострадали более 412 детей. Об этом сообщили ювенальные прокуроры 1 апреля.
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Ювенальные прокуроры: в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 158 детей,
– говорится в сообщении.
Данные не окончательны, поскольку прокуратура не имеет доступа к информации в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. Речь идет о Мариуполе и отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.
По имеющимся данным, больше всего пострадало детей в таких областях:
- Киевская – 75;
- Донецкая – 71;
- Харьковская – 56;
- Черниговская – 46;
- Николаевская – 31;
- Луганская – 31;
- Запорожская – 22;
- Херсонская – 29;
- город Киев – 16;
- Сумская – 16;
- Житомирская – 15.
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