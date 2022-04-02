Всего с начала полномасштабного вторжения агрессора пострадали более 412 детей. Об этом сообщили ювенальные прокуроры 1 апреля.

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Ювенальные прокуроры: в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 158 детей,

– говорится в сообщении.

Данные не окончательны, поскольку прокуратура не имеет доступа к информации в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. Речь идет о Мариуполе и отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.



По имеющимся данным, больше всего пострадало детей в таких областях:

Киевская – 75;

Донецкая – 71;

Харьковская – 56;

Черниговская – 46;

Николаевская – 31;

Луганская – 31;

Запорожская – 22;

Херсонская – 29;

город Киев – 16;

Сумская – 16;

Житомирская – 15.