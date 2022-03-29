Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения к украинцам, передает 24 канал. Государство в любом случае возместит потерю дома или квартиры из-за боевых действий.
Важно Решение по Украине не будет принимать один человек, – Зеленский о переговорах с оккупантами
Главное – государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Подать заявку уже можно в Дии
Новая услуга уже доступна в Дии. Но не забудьте обновить приложение! На следующей неделе соответствующее заявление можно будет также подать в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП). Все детали по новой программе впоследствии разъяснят представители Кабмина.
Зеленский добавил, что для восстановления Украины будут привлекаться государства-партнеры и ведущие мировые компании. Он обещает, что здесь будут работать лучшие специалисты. К примеру, в Дании очень положительно восприняли это предложение.
Среди других положительных новостей: украинские члены правительства расширили программу помощи учреждениям, которые поддерживают переселенцев из зоны боевых действий. Также уже направлено 426 миллионов гривен для выплаты зарплаты шахтерам.