Переговоры – немаловажная часть, которая может помочь сократить количество обстрелов мирных городов. Вместе с тем, уход врага в любом направлении продиктован уничтожением его сил украинскими героями.

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Принимать решение будет не один человек

Как заверил президент Украины Владимир Зеленский, решение по Украине не будет ответственностью одного человека.

Мы рассчитываем на переговоры. Но какие-либо решения по Украине не будет принимать один человек,

– сказал глава государства.