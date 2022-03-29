Переговоры – немаловажная часть, которая может помочь сократить количество обстрелов мирных городов. Вместе с тем, уход врага в любом направлении продиктован уничтожением его сил украинскими героями.
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Принимать решение будет не один человек
Как заверил президент Украины Владимир Зеленский, решение по Украине не будет ответственностью одного человека.
Мы рассчитываем на переговоры. Но какие-либо решения по Украине не будет принимать один человек,
– сказал глава государства.
Смотрите вечернее обращение Зеленского за 29 марта