Переговори – важлива частина, яка може допомогти скоротити кількість обстрілів мирних міст. Разом з тим відхід ворога у будь-якому напрямку продиктоване знищенням його сил українськими героями.

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Ухвалювати рішення буде не одна людина

Як запевнив президент України Володимир Зеленський, рішення щодо України не буде відповідальністю однієї людини.

Ми розраховуємо на переговори. Але будь-які рішення щодо України не буде ухвалювати одна людина,

– сказав глава держави.

Дивіться вечірнє звернення Зеленського за 29 березня