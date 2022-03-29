Переговори – важлива частина, яка може допомогти скоротити кількість обстрілів мирних міст. Разом з тим відхід ворога у будь-якому напрямку продиктоване знищенням його сил українськими героями.
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Ухвалювати рішення буде не одна людина
Як запевнив президент України Володимир Зеленський, рішення щодо України не буде відповідальністю однієї людини.
Ми розраховуємо на переговори. Але будь-які рішення щодо України не буде ухвалювати одна людина,
– сказав глава держави.
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