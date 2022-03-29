Украина продолжает искать пути эффективного функционирования в условиях войны. Одна из приоритетных задач – обеспечить экономический тыл для ВСУ и закрытие неотложных проблем.

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Зарплата шахтерам

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, Украине удалось найти деньги для выплаты зарплаты шахтерам. Для решения этой задачи Украина выделила 426 миллионов гривен.