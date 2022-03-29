Україна продовжує шукати шляхи ефективного функціонування в умовах війни. Одне з пріоритетних завдань – забезпечити економічний тил для ЗСУ та закриття нагальних проблем.

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Зарплата шахтарям

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму звернені, Україні вдалося знайти гроші для виплати зарплати шахтарям. Для вирішення цього завдання Україна виділила 426 мільйонів гривень.

Дивіться вечірнє звернення Зеленського за 29 березня