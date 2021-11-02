Теперь на острове будет комендантский час с 20:00 до 06:00. Кроме того, людям рекомендовали оставаться дома и не выходить на работу.

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Какие ограничения ввели

Также перестанут работать общественный транспорт, рестораны, бары и клубы, школы, церкви. В Министерстве здравоохранения Тонги отметили, что такие меры являются мерами предосторожности.

Что известно о больном

Инфицированный прибыл из Новой Зеландии. Мужчина был полностью вакцинирован и перед путешествием получил отрицательный тест на коронавирус. Болезнь обнаружили, когда он находился в отеле для самоизоляции для туристов.

Люди, с которыми инфицированный был в самолете (всего их 214), получили тесты с отрицательным результатом. Сейчас они завершают 21-дневный карантин.

Справка. Тонга – полинезийская страна с более чем 170 островами в Тихом океане. Население составляет почти 100 тысяч человек. Страна относится к карликовым государствам.