Теперь на острове будет комендантский час с 20:00 до 06:00. Кроме того, людям рекомендовали оставаться дома и не выходить на работу.
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Какие ограничения ввели
Также перестанут работать общественный транспорт, рестораны, бары и клубы, школы, церкви. В Министерстве здравоохранения Тонги отметили, что такие меры являются мерами предосторожности.
Что известно о больном
Инфицированный прибыл из Новой Зеландии. Мужчина был полностью вакцинирован и перед путешествием получил отрицательный тест на коронавирус. Болезнь обнаружили, когда он находился в отеле для самоизоляции для туристов.
Люди, с которыми инфицированный был в самолете (всего их 214), получили тесты с отрицательным результатом. Сейчас они завершают 21-дневный карантин.