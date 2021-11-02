Відтепер на острові буде комендантська година з 20:00 до 06:00. Крім того, людям рекомендували залишатися вдома й не виходити на роботу.

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Які обмеження ввели

Також перестануть працювати громадський транспорт, ресторани, бари та клуби, школи, церкви. У Міністерстві охорони здоров'я Тонги зазначили, що такі заходи є запобіжними.

Що відомо про хворого

Інфікований прибув із Нової Зеландії. Чоловік був повністю вакцинований й перед мандрівкою отримав негативний тест на коронавірус. Хворобу виявили, коли він перебував у готелі для самоізоляції для туристів.

Люди, з якими інфікований був у літаку (загалом їх 214), отримали тести з негативним результатом. Наразі вони завершують 21-денний карантин.

Довідка. Тонга є полінезійською країною з понад 170 островів у Тихому океані. Населення становить майже 100 тисяч людей. Країна належить до карликових держав.