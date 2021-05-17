Государство выплатит предпринимателям еще 400 миллионов гривен, – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство выплатит еще 400 миллионов гривен предпринимателям, деятельность которых пострадала от карантина. Это произойдет уже в ближайшее время.
Источник:Офис Президента
Об этом глава правительства рассказал во время селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского. По словам Шмыгаля, в целом государство направило предпринимателям 1 миллиард гривен помощи.
Читайте также Шмыгаль: На карантинные выплаты ФЛП подали 270 тысяч заявок
Сколько предпринимателей уже получили помощь
Премьер-министр заявил, что всего было зарегистрировано более 360 тысяч заявок предпринимателей на получение такой помощи.
Он отметил, что 120 тысяч из них уже получили деньги.
К теме В Минфине оценили, сколько украинцев могут получить "карантинные" 8 тысяч гривен
Помощь предпринимателям: что известно
- Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин планирует вновь оказать помощь ФЛП, деятельность которых пострадала от карантина. Речь идет о сумме в размере 8 тысяч гривен.
- Верховная Рада в марте приняла законопроект об одноразовой финансовой помощи для украинцев.
- Стоит отметить, что в декабре 2020 года предприниматели также имели возможность получить по 8 тысяч гривен помощи от государства.
Поделиться новостью