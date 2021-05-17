Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство выплатит еще 400 миллионов гривен предпринимателям, деятельность которых пострадала от карантина. Это произойдет уже в ближайшее время.

Об этом глава правительства рассказал во время селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского. По словам Шмыгаля, в целом государство направило предпринимателям 1 миллиард гривен помощи.

Читайте также Шмыгаль: На карантинные выплаты ФЛП подали 270 тысяч заявок

Сколько предпринимателей уже получили помощь

Премьер-министр заявил, что всего было зарегистрировано более 360 тысяч заявок предпринимателей на получение такой помощи.

Он отметил, что 120 тысяч из них уже получили деньги.

Обратите внимание! Сейчас почти все области в Украине находятся в желтой зоне карантина. Черкасская область – единственная в оранжевой зоне по коэффициенту обнаружения случаев инфицирования коронавирусом.

К теме В Минфине оценили, сколько украинцев могут получить "карантинные" 8 тысяч гривен

Помощь предпринимателям: что известно