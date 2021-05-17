Держава виплатить підприємцям ще 400 мільйонів гривень, – Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава виплатить ще 400 мільйонів гривень підприємцям, діяльність яких постраждала від карантину. Це відбудеться вже найближчим часом.
Джерело:Офіс Президента
Про це глава уряду розповів під час селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського. За словами Шмигаля, загалом держава спрямувала підприємцям 1 мільярд гривень допомоги.
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Скільки підприємців вже отримали допомогу
Прем'єр-міністр заявив, що всього було зареєстровано понад 360 тисяч заявок підприємців на отримання такої допомоги.
Він зауважив, що 120 тисяч з них вже отримали гроші.
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Допомога підприємцям: що відомо
- Денис Шмигаль заявив, що Кабмін планує знову надати допомогу ФОПам, діяльність яких постраждала від карантину. Мовиться про суму у розмірі 8 тисяч гривень.
- Верховна Рада у березні прийняла законопроєкт про одноразову фінансову допомогу для українців.
- Варто зауважити, що у грудні 2020 року підприємці також мали можливість отримати по 8 тисяч гривень допомоги від держави.
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