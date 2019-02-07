Государство должно обеспечить контроль над ценами, которые отталкивают людей, – Либанова

Государство должно обеспечить контроль над ценами на товары и услуги, чтобы украинцы чувствовали себя комфортнее. В таком случае уровень трудовой миграции за границу будет значительно ниже.

Такое мнение в ходе круглого стола "Как украинцам остаться жить и работать в Украине" высказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова. По ее словам, власть должна сделать все, чтобы в ближайшие годы направление миграции изменилось и украинцы начали возвращаться на родину.

"Мы должны говорить о создании высокопроизводительных рабочих мест. Но этого недостаточно, ведь люди едут не потому, что их не устраивает низкая производительность работы, а из-за низкой зарплаты. Здесь государство должно обеспечить контроль над ценами товаров и услуг, которые отталкивают людей", – считает Либанова.

Сейчас, по мнению социолога, социальная политика государства направлена на справедливое распределение бюджетных денег. Такой подход правильный, но этого недостаточно.

"Социальная политика должна таким способом формировать экономические приоритеты, чтобы поддерживать легально работающий бизнес в Украине", – подчеркнула Элла Либанова.

Стоит отметить, что во время круглого стола представители крупного украинского бизнеса представили программу, которая призвана уменьшить трудовую миграцию украинцев и создать новые рабочие места.