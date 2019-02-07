Держава повинна забезпечити контроль над цінами, які відштовхують людей, – Лібанова

Держава повинна забезпечити контроль над цінами на товари і послуги, щоб українці відчували себе комфортніше. В такому випадку рівень трудової міграції за кордон буде значно нижчим.

Таку думку під час круглого столу "Як українцям залишитися жити і працювати в Україні" висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова. За її словами, влада повинна зробити все, щоб в найближчі роки напрямок міграції змінився і українці почали повертатися на батьківщину.

"Ми повинні говорити про створення високопродуктивних робочих місць. Але цього недостатньо, адже люди їдуть не через те, що їх не влаштовує низька продуктивність роботи, а через низьку зарплату. Тут держава повинна забезпечити контроль над цінами товарів і послуг, які відштовхують людей", – вважає Лібанова.

Зараз, на думку соціолога, соціальна політика держави спрямована на справедливий розподіл бюджетних грошей. Такий підхід правильний, але цього недостатньо.

"Соціальна політика повинна таким способом формувати економічні пріоритети, щоб підтримувати легально працюючий бізнес в Україні", – підкреслила Елла Лібанова.

Варто зазначити, що під час круглого столу представники великого українського бізнесу представили програму, яка покликана зменшити трудову міграцію українців і створити нові робочі місця.