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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Государство должно обеспечить работающие механизмы разрешений на строительство, – Вавриш

      7 Читати новину українською
      Андрей Вавриш

      Государство должно обеспечить четкие правила и механизмы выдачи разрешительной документации на строительство вместо создания искусственных барьеров для девелоперов.

      Такое мнение во время интервью информационному агентству УНИАН озвучил девелопер и владелец компании SAGA Development Андрей Вавриш.

      "Государство должно обеспечить понятно работающие механизмы получения разрешений, разработки градостроительной документации, которые регламентируют кому, где, что и как строить.Следует убрать возможность ручного воздействия на застройщиков для того, чтобы каждый из них получал от государства сервисы, а не сталкивался с искусственно созданными барьерами, которые необходимо преодолевать. Это большая часть организационных рисков. Также государство должно выстроить правила, касающиеся функционирования строительного рынка", – считает девелопер.

      Он подчеркнул, что местным властям необходимо четко проработать план развития территорий города, но в то же время учесть интересы жителей, чтобы избежать конфликтов с обществом в будущем.

      "Кроме государства, в системе участников на строительном рынке есть муниципалитеты. Производя градостроительные решения, политику, детальные планы территорий, они должны находить консенсус с жителями и формировать городскую политику застройки, чтобы она была понятна людям, не противоречила их интересам, все было на высоком уровне, и тогда община будет рада развитию города, и пытаться помочь его быстрому развитию. В таком случае мы уберем вторую часть рисков – общественного невосприятия объекта, которое превращается в конфликты вокруг строительных площадок", – отметил Вавриш.

      По словам девелопера, коррупцию в строительной сфере можно искоренить только при условии, что государственная система будет полностью исправленной, а также начнет четко и понятно работать.

      "Коррупция – это результат неадекватно функционирующей системы. Я уверен в том, что ее уровень будет непрерывно снижаться не вместе с лозунгами о том, что "эти руки ничего не крали", или наклейкой на двери "Стоп коррупция!". Эти явления будут искореняться, когда в механизме действия системы исчезнет возможность ручного управления принятыми решениями, и все будет максимально алгоритмовано, исчезнет возможность морочить голову. Чем больше мы будем уменьшать неадекватное влияние на подобные процессы, тем больше коррупция будет уходить в прошлое", – подытожил Андрей Вавриш.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики
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