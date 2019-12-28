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      Держава повинна забезпечити працюючі механізми отримання дозволів на будівництво, – Вавриш

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      Андрій Вавриш

      Держава повинна забезпечити чіткі правила та механізми видачі дозвільної документації на будівництво, замість створення штучних бар'єрів для девелоперів.

      Таку думку під час інтерв'ю інформаційному агентству УНІАН озвучив девелопер і власник компанії SAGA Development Андрій Вавриш.

      "Держава повинна забезпечити зрозуміло працюючі механізми отримання дозволів, розробки містобудівної документації, які регламентують, кому, де, що та як будувати.Слід прибрати можливість ручного впливу на забудовників для того, щоб кожен з них отримував від держави сервіси, а не стикався зі штучно створеними бар'єрами, які необхідно долати. Це велика частина організаційних ризиків. Також держава повинна вибудувати правила, що стосуються функціонування будівельного ринку", – вважає девелопер.

      Він підкреслив, що місцевій владі необхідно чітко опрацювати план розвитку територій міста, але водночас урахувати інтереси жителів, щоб уникнути конфліктів із суспільством в майбутньому.

      "Крім держави, в системі учасників на будівельному ринку, є муніципалітети. Виробляючи містобудівні рішення, політику, детальні плани територій, вони повинні знаходити консенсус з жителями та формувати міську політику забудови, щоб вона була зрозумілою людям, не перечила їхнім інтересам, все було на високому рівні, і тоді громада буде рада розвитку міста, і намагатиметься допомогти його швидкому розвитку. В такому разі ми приберемо другу частину ризиків – суспільного несприйняття об'єкта, які перетворюються на конфлікти навколо будівельних майданчиків", – зазначив Вавриш.

      За словами девелопера, корупцію в будівельній сфері можна викорінити тільки за умови, що державна система буде повністю виправленою, а також почне чітко та зрозуміло працювати.

      "Корупція – це результат неадекватно функціонуючої системи. Я впевнений в тому, що її рівень буде безперервно знижуватися не разом з гаслами про те, що "ці руки нічого не крали", або наклейкою на двері "стоп корупція!". Ці явища будуть викорінюватися, коли в механізмі дії системи зникне можливість ручного управління ухваленими рішеннями, і все буде максимально алгоритмовано, зникне можливість морочити голову. Чим більше ми будемо зменшувати неадекватний вплив на подібні процеси, тим більше корупція буде йти в минуле", – підсумував Андрій Вавриш.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики
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