Государство должно вмешаться: Кулеба о "странных" именах для ребенка

Детский омбудсмен Николай Кулеба считает, что родители не могут называть ребенка именами, которые в дальнейшем могут привести к травле. Они должны помнить о своей ответственности, в том числе и в выборе имени.

Об этом Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил на своей странице в Facebook.

Интересно! Как назвать ребенка в феврале: имена для мальчиков и девочек

Чиновник отметил, что родители могут назвать ребенка так, как захотят – в украинском законодательстве нет на это ограничений. Однако он настоял, что это должно происходить в рамках здравого смысла.

Если родители хотят выбрать для ребенка обидное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться,

– сообщил Кулеба.

Он подчеркнул, что против, чтобы имя ребенка было прихотью родителей "выделиться". Сам ребенок, когда вырастет, имеет право изменить свое имя.

Когда ребенок может изменить имя?

Лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свое имя, фамилию и отчество. А с 14 лет – с согласия родителей.



Если же один из родителей умер, его признали недееспособным, лишен родительских прав, то согласие дает другой. Также его может предоставить опекун. Если кто-то из родителей возражает, то спор между ним и ребенком может решать орган опеки и попечительства или суд.

Детский омбудсмен отметил, что правительства некоторых стран могут запрещать вписывать "странное" имя в документы ребенка. Он также добавил, что французское законодательство запретило называть ребенка Nutella. Суд признал, что такое имя может привести к издевательствам со стороны сверстников, поскольку противоречит интересам ребенка.