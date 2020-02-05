Держава має втрутитися: Кулеба про "дивні" імена для дитини

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба вважає, що батьки не можуть називати дитину іменами, які надалі можуть призвести до цькування. Вони мають пам'ятати про власну відповідальність, зокрема й у виборі імені.

Про це Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Урядовець наголосив, що батьки можуть назвати дитину так, як захочуть – в українському законодавстві немає на це обмежень. Проте він наполіг, що це має відбуватися в межах здорового глузду.

Якщо батьки хочуть вибрати для дитини образливе, зневажливе ім'я, держава має втрутитися,

– повідомив Кулеба.

Він наголосив, що проти, щоб ім'я дитини було забаганкою батьків "виділитися". Сама дитина, коли виросте має право змінити своє ім'я.

Коли дитина може змінити ім'я?Особа, яка досягла 16 років, має право на власний розсуд змінити своє ім'я, прізвище та по батькові. А з 14 років – за згодою батьків.



Якщо ж один із батьків помер, його визнали недієздатним, позбавили батьківських прав, то згоду надає інший. Також її може надати опікун. Якщо хтось із батьків заперечує, то суперечку між ним і дитиною може вирішувати орган опіки та піклування або суд.

Дитячий омбудсмен зазначив, що уряди деяких країн можуть забороняти вписувати "дивне" ім'я в документи дитини. Він також додав, що французьке законодавство заборонило називати дитину Nutella. Суд визнав, що таке ім'я може привести до знущань з боку однолітків, оскільки суперечить інтересам дитини.