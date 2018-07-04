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Государство не смогло защитить своих граждан во время туристических коллапсов, – Романова

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Анна Романова
Анна Романова / samopomich.ua

Народ Украины сегодня лишен конституционного права – права на отдых.

Такое мнение высказала народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Анна Романова, комментируя ситуацию, когда значительное количество украинцев застряло в аэропортах и ​​не могло вылететь домой с отдыха, говорится на сайте "Самопомичи".

"По последним исследованиям, 65% украинцев вообще не имеют финансовой возможности этого года отдохнуть из-за мизерных доходов, из-за того, в какой ситуации остались бюджетники с той политикой, которую сейчас проводит правительство. Остальные украинцы, которые сейчас планируют свой отдых в Украине, элементарно не могут взять билеты на поезд. Это свидетельствует, что правительство вместе с "Укрзализныцей" не отработало эффективно логистическую политику. Сейчас куда-то поехать на отдых в Турцию, Тунис намного легче, чем добраться до украинских городов. То есть, украинская туристическая индустрия недополучили деньги", – заявила нардеп.

Также она отмечает, что государство не смогло защитить своих граждан ни в этом году, ни в прошлом, когда украинцы попадали в туристический коллапс и сутками сидели в аэропортах Грузии, Турции, Туниса, не имея возможности вылететь оттуда. А, по меньшей мере, 1/3 из этих людей – малолетние дети.

Народный депутат напомнила: "Мы с "Объединением "Самопомич" как раз год назад ставили задачи перед правительством разобраться с недобросовестными туроператорами, которые с помощью мошеннических схемх создали массовое непоселенние, неотправление людей. Туроператоры, совершившие такое с гражданами Украины в прошлом году, из-за бездействия правительства, Министерства экономики даже не были лишены лицензий. И если в прошлом году пострадали сотни украинцевй, то в этом году из-за безнаказанности, безответственности – жертвами стали уже тысячи!".

Следовательно, фракция "Объединение "Самопомич" настаивает на включении в повестку дня законопроекта 8317, который наводит порядок на туристическом рынке страны." Это касается и качества отелей и безопасности внутренних и иностранных туристов, – заключает депутат. – Мы настаиваем, чтобы депутаты не шли на отдых, пока не будет проголосован этот законопроект. Как депутаты могут идти отдыхать, не защитив отдых украинских граждан и граждан других государств, которые приехали в Украину?".

Теги: Украинские туристы застряли за рубежом Новости политики Цены Самопомич Путешествия Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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