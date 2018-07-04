Держава не змогла захистити своїх громадян під час туристичних колапсів, – Романова

Народ України сьогодні позбавлений конституційного права – права на відпочинок.

Таку думку висловила народний депутат від фракції "Об’єднання "Самопоміч" Анна Романова, коментуючи ситуацію, коли значна кількість українців застрягла в аеропортах та не могла вилетіти додому з відпочинку, йдеться на сайті "Самопомочі".

"За останніми дослідженнями, 65% українців взагалі не мають фінансової можливості цього року відпочити через мізерні доходи, через те, в якій ситуації залишилися бюджетники з цією політикою, що зараз вчиняє уряд. Інші українці, які зараз планують свій відпочинок в Україні, елементарно не можуть взяти квитки на потяг. Це свідчить, що уряд разом з "Укрзалізницею" не відпрацював ефективно логістичну політику. Зараз кудись поїхати на відпочинок до Туреччини, Тунісу набагато легше, ніж дістатися українських міст. Тобто, українська туристична індустрія не доотримала гроші", – заявила нардеп.

Також вона зауважує, що держава не змогла захистити своїх громадян ні цього року, ні минулого, коли українці потрапляти в туристичний колапс і по кілька діб сиділи в аеропортах Грузії, Туреччини, Тунісу, не маючи змоги вилетіти звідти. А, щонайменше, 1/3 з цих людей – малолітні діти.

Народний депутат нагадала: "Ми з "Об’єднанням "Самопоміч" якраз рік тому ставити завдання перед урядом розібратися з недобросовісними туроператорами, які шахрайськими схемами здійснили масове непоселення, невідправлення людей. Туроператори, які здійснили такі оборудки з громадянами України торік, через бездіяльність уряду, Міністерства економіки навіть не були позбавлені ліцензій. І якщо минулого року постраждали сотні українців, то цього року через безкарність, безвідповідальність – жертвами стали вже тисячі!».

Відтак, фракція "Об’єднання "Самопоміч" наполягає на включенні в порядок денний законопроекту 8317, який наводить лад на туристичному ринку країни. "Це стосується і якості готелів, і безпеки внутрішніх та іноземних туристів, – підсумовує народний депутат. – Ми наполягаємо, щоб депутати не йшли на відпочинок, доки не буде проголосовано цей законопроект. Як депутати можуть йти відпочивати, не захистивши відпочинок українських громадян та громадян інших держав, які приїхали до України?".