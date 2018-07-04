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Держава не змогла захистити своїх громадян під час туристичних колапсів, – Романова

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Анна Романова
Анна Романова / samopomich.ua

Народ України сьогодні позбавлений конституційного права – права на відпочинок.

Таку думку висловила народний депутат від фракції "Об’єднання "Самопоміч" Анна Романова, коментуючи ситуацію, коли значна кількість українців застрягла в аеропортах та не могла вилетіти додому з відпочинку, йдеться на сайті "Самопомочі".

"За останніми дослідженнями, 65% українців взагалі не мають фінансової можливості цього року відпочити через мізерні доходи, через те, в якій ситуації залишилися бюджетники з цією політикою, що зараз вчиняє уряд. Інші українці, які зараз планують свій відпочинок в Україні, елементарно не можуть взяти квитки на потяг. Це свідчить, що уряд разом з "Укрзалізницею" не відпрацював ефективно логістичну політику. Зараз кудись поїхати на відпочинок до Туреччини, Тунісу набагато легше, ніж дістатися українських міст. Тобто, українська туристична індустрія не доотримала гроші", – заявила нардеп.

Також вона зауважує, що держава не змогла захистити своїх громадян ні цього року, ні минулого, коли українці потрапляти в туристичний колапс і по кілька діб сиділи в аеропортах Грузії, Туреччини, Тунісу, не маючи змоги вилетіти звідти. А, щонайменше, 1/3 з цих людей – малолітні діти.

Народний депутат нагадала: "Ми з "Об’єднанням "Самопоміч" якраз рік тому ставити завдання перед урядом розібратися з недобросовісними туроператорами, які шахрайськими схемами здійснили масове непоселення, невідправлення людей. Туроператори, які здійснили такі оборудки з громадянами України торік, через бездіяльність уряду, Міністерства економіки навіть не були позбавлені ліцензій. І якщо минулого року постраждали сотні українців, то цього року через безкарність, безвідповідальність – жертвами стали вже тисячі!».

Відтак, фракція "Об’єднання "Самопоміч" наполягає на включенні в порядок денний законопроекту 8317, який наводить лад на туристичному ринку країни. "Це стосується і якості готелів, і безпеки внутрішніх та іноземних туристів, – підсумовує народний депутат. – Ми наполягаємо, щоб депутати не йшли на відпочинок, доки не буде проголосовано цей законопроект. Як депутати можуть йти відпочивати, не захистивши відпочинок українських громадян та громадян інших держав, які приїхали до України?".

Теги: Новини політики Самопоміч Ціни Подорожі Українські туристи застрягли за кордоном Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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