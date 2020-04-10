Государство выплатит ФЛП помощь на детей во время карантина: известна сумма
Кабмин разрабатывает механизм выплаты денежной помощи физическим лицам-предпринимателям. Говорится о тех ФЛП, которые на период карантина из-за распространения коронавируса потеряли прибыль.
Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная. Она уточнила, что вопрос госпомощи ФЛП обсуждали 9 апреля на совещании в Кабмине.
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Сумма и период выплат
- Выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка. Сумма может составлять от 1779 грн до 2218 грн (прожиточные минимумы согласно госбюджету-2020) в соответствии с возрастом ребенка.
- Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.
Сколько предприятий пострадало от карантина в Украине?
- Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за пандемии коронавируса.
- 78% предпринимателей сообщили о потерях в размере до 75% от собственных доходов. Однако лишь 4% признались, что во время карантина прибыль их компании выросла.
- При этом, 31% предприятий планирует сократить штат сотрудников. Однако 48% заверили, что карантин не повлияет на количество персонала.
- И только 26% намерены уменьшать выплаты работникам.
- Правительство отсрочило налоговые штрафы до конца мая. Но вероятность того, что за это время предприниматели, которые закрыты на карантин, смогут что-то заработать – почти нулевая.
Финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала
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