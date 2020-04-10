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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Государство выплатит ФЛП помощь на детей во время карантина: известна сумма

      - Читати новину українською
      Государство поможет ФЛП пережить карантин

      Кабмин разрабатывает механизм выплаты денежной помощи физическим лицам-предпринимателям. Говорится о тех ФЛП, которые на период карантина из-за распространения коронавируса потеряли прибыль.

      Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1 сообщила глава Министерства социальной политики Марина Лазебная. Она уточнила, что вопрос госпомощи ФЛП обсуждали 9 апреля на совещании в Кабмине.

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      Сумма и период выплат

      • Выплата составит один прожиточный минимум на одного ребенка. Сумма может составлять от 1779 грн до 2218 грн (прожиточные минимумы согласно госбюджету-2020) в соответствии с возрастом ребенка.
      • Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

      Сколько предприятий пострадало от карантина в Украине?

      • Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за пандемии коронавируса.
      • 78% предпринимателей сообщили о потерях в размере до 75% от собственных доходов. Однако лишь 4% признались, что во время карантина прибыль их компании выросла.
      • При этом, 31% предприятий планирует сократить штат сотрудников. Однако 48% заверили, что карантин не повлияет на количество персонала.
      • И только 26% намерены уменьшать выплаты работникам.
      • Правительство отсрочило налоговые штрафы до конца мая. Но вероятность того, что за это время предприниматели, которые закрыты на карантин, смогут что-то заработать – почти нулевая.

      карантин
      Финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Деньги Министерство социальной политики Марина Лазебна ФОПы Новости политики
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