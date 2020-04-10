Держава виплатить ФОПам допомогу на дітей під час карантину: відома сума

Кабмін розробляє механізм виплати грошової допомоги фізичних особам-підприємцям. Мовиться про тих ФОПів, які на період карантину через поширення коронавірусу втратили прибутки.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 повідомила глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебна. Вона уточнила, що питання держдопомоги ФОПам обговорювали 9 квітня на нараді в Кабміні.

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Сума і період виплат

Виплата становитиме один прожитковий мінімум на одну дитину. Сума може становити від 1779 грн до 2218 грн (прожиткові мінімуми відповідно до держбюджету-2020) відповідно до віку дитини.

Такі виплати будуть здійснюватися під час дії карарнтину, а також протягом 30 днів після його завершення.

Скільки підприємств постраждало від карантину в Україні?

Кожен п’ятий малий бізнес в Україні може закритися через пандемію коронавірусу.

78% підприємців повідомили про втрати у розмірі до 75% від власних доходів. Однак лише 4% зізнались, що під час карантину прибукти їхньої компанії зросли.

При цьому, 31% підприємств планує скоротити штат працівників. Однак 48% запевнили, що карантин не вплине на кількість персоналу.

І лише 26% не мають наміру зменшувати виплати працівникам.

Уряд відтермінував податкові штрафи до кінця травня. Але вірогідність того, що за цей час підприємці, які закриті на карантин, зможуть щось заробити – майже нульова.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу