Кремль заявил о готовности Путина к разговорам с европейцами: что сказали о Зеленском

В администрации Путина заявили о готовности к переговорам с европейцами / Getty Images
30 октября в Москве заявили о готовности Владимира Путина контактировать с западными лидерами. Пресс-секретарь Кремля заверил в готовности отвечать на звонки из Европы и прокомментировал вероятность диалога с Украиной.
Подробности из заявлений российской стороны передают пропагандистские СМИ.
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Что сказали в России о контактах с европейцами?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изложил позицию Кремля относительно контактов с западными политиками после недавних переговоров с лидерами Норвегии и Финляндии.
"Он тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми", – отметил речник, комментируя вероятность звонков от президента Франции Эммануэля Макрона или немецкого политика Фридриха Мерца.
Когда же прозвучал вопрос о возможности аналогичного прямого контакта со стороны украинского руководства, представитель Кремля воздержался от содержательных объяснений.
"Пока никто не звонил", – добавил Песков с улыбкой.
Контакты с лидерами Северной Европы
Заявления Москвы об открытости к диалогу прозвучали после первых за долгое время переговоров Путина с главами европейских государств, поддерживающих Украину.
Как уже сообщалось на нашем сайте, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре провели совместную беседу с Путиным, которая длилась около полутора часов. Этот контакт координировался с Киевом, а сразу после звонка европейские лидеры проинформировали президента Владимира Зеленского о содержании переговоров.
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