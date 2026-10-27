"В сотрудничестве с Украиной": Стубб раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным

Перед выступлением в Северном совете финского парламента Стубб отметил, что переговоры с российским диктатором длились примерно 1,5 часа и стали прямым продолжением встречи в Осло, состоявшейся 20 октября. Об этом сообщает Yle. По словам президента, европейские чиновники заранее согласовали основные тезисы с Киевом и держали союзников в курсе.

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О чем говорили с главой Кремля?

Стубб отметил, что сразу после завершения разговора с Москвой провел примерно 30-минутный брифинг для президента Украины Владимира Зеленского. Он пояснил, что обсуждались именно те ключевые вопросы, которые были согласованы с украинской стороной накануне вечером.

Беседа с президентом Путиным была профессиональной и прямой– заявил финский лидер.

Он также обосновал необходимость такого контакта тем, что приграничные государства, в частности Финляндия и Норвегия, должны напрямую прояснять вопросы, которые могут привести к недоразумениям. Кроме того, лидеры стремились донести четкую позицию стран Северной Европы в отношении безопасности.

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Стубб подчеркнул, что Хельсинки и Осло будут продолжать всестороннюю поддержку Украины и прилагать максимум усилий для достижения устойчивого мира. По его словам, эти переговоры открыли путь к встрече представителей США, Украины, России и европейских государств, запланированной на ноябрь в Абу-Даби.

В то же время не все партнеры восприняли такой шаг положительно: премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила скептицизм и отметила, что звонок не согласовывался с остальными европейскими странами. Со своей стороны президент Зеленский подтвердил, что европейские лидеры прямо указали Кремлю на необходимость деэскалации атак на энергетику.

Ранее в Кремле прокомментировали разговор, заявив, что во время беседы Путин вновь требовал учесть интересы Москвы. До этого представитель Офиса президента подтверждал, что украинский лидер провел оперативное взаимодействие с партнерами.