"У співпраці з Україною": Стубб розкрив деталі телефонного дзвінка до Путіна

Перед виступом у Північній раді фінського парламенту Стубб зазначив, що переговори з російським диктатором тривали приблизно 1,5 години та стали прямим продовженням зустрічі в Осло, яка відбулася 20 жовтня. Про це повідомляє Yle. За словами президента, європейські посадовці заздалегідь узгодили головні меседжі з Києвом і тримали в курсі союзників.

Реклама Adv

популярні відео

Про що говорили з очільником Кремля?

Стубб зауважив, що одразу після завершення розмови з Москвою провів приблизно 30-хвилинний брифінг для президента України Володимира Зеленського. Він пояснив, що обговорювалися саме ті ключові питання, які були погоджені з українською стороною напередодні ввечері.

Розмова з президентом Путіним була професійною та прямою– заявив фінський лідер.

Він також обґрунтував необхідність такого контакту тим, що прикордонні держави, зокрема Фінляндія та Норвегія, мають напряму прояснювати питання, які можуть призвести до непорозумінь. Крім того, лідери прагнули передати чітку позицію країн Північної Європи щодо безпеки.

Реклама

Стубб підкреслив, що Гельсінкі та Осло продовжуватимуть всебічну підтримку України та докладатимуть максимум зусиль задля досягнення сталого миру. За його словами, ці переговори відкрили шлях до зустрічі представників США, України, Росії та європейських держав, яка запланована на листопад в Абу-Дабі.

Водночас не всі партнери сприйняли такий крок позитивно: прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила скепсис і зазначила, що дзвінок не координувався з рештою європейських країн. Зі свого боку президент Зеленський підтвердив, що європейські лідери прямо вказали Кремлю на необхідність деескалації атак на енергетику.

Раніше у Кремлі коментували розмову, заявивши, що під час бесіди Путін знову вимагав врахувати інтереси Москви. До цього представник Офісу Президента підтверджував, що український лідер провів оперативну комунікацію з партнерами.