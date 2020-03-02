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      Готов ли Малюська назначить сомнительного чиновника главой Пенитенциарной службы, – СМИ

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      Есть такая традиция, что любая смена власти в Украине сопровождается громогласными обещаниями новых правителей.

      Но суровая правда показывает, что в большинстве случаев громогласные обещания, так и остаются обещаниями. Кого хотят назначить главой Пенитенциарной службы Украины, пишет РБК.

      Новым начальником, по данным журналистов и бывшего народного депутата Украины Дмитрия Добродомова, по всей вероятности, станет Олег Сало — известный милиционер и глава Львовской области, уволенный из МВД во время Оранжевой революции и с должности председателя Львовской ОГА во время Революции достоинства.

      В 1998 году, до этого малоприметный инспектор с жезлом, становится начальником МРЕО целой Львовской области. На этот период приходится и первый публичный скандал с его участием. Оказалось, что Олег Сало подписал документы о снятии с учета "Мерседеса", собственника которого убили за несколько дней до этого.

      Считается также, что с 2000 по 2005 годы большую часть львовского бизнеса контролировали именно эсдеки. Налоговую администрацию долгое время возглавлял младший брат лидера СДПУ (о) Виктора Медведчука — Сергей. Западную региональную таможню возглавлял его близкий друг — Тарас Козак. Милицию, как уже писалось, - Олег Сало. Как писал "Обозреватель", их тогда подозревали в причастности к покушению на местного бизнесмена Петра Писарчука.

      "Во времена Оранжевой революции Олег Сало уже возглавлял милицию Львовской области, после чего новое руководство МВД обвинило его в выводе государственных средств на строительство дач своим предшественникам. Тогда же его уволили из органов, открыли уголовные дела и объявили в международный розыск. Через суды он смог прекратить все открытые дела", — пишет Добродомов.

      В 2006 году он баллотировался в Верховную Раду от Прогрессивной социалистической народной партии Наталии Витренко, которая входила в блок "Народная оппозиция". Партию тогда активно финансировал одиозный Максим Курочкин, известный в криминальных кругах, как Макс Бешенный.

      После победы Януковича на президентских выборах он работает на высоких должностях в Министерстве внутренних дел. Возглавляет областные управления милиции в Ровенской и Ивано-Франковской области.

      31 октября его назначали главой Львовской облгосадминистрации, а уже через месяц начался Евромайдан.

      23 января 2014 года во время акции протеста под стенами ЛОДА Сало написал заявление об отставке. Это первый и единственный случай, когда губернатор испугавшись народного гнева, молниеносно отрекся, на тот момент, от действующей власти. Но, уже через несколько часов Сало, осознав свой малодушный поступок, и, боясь гнева Януковича, сообщил, что оно недействительно, так как было написано под давлением.

      На этом политическая карьера чиновника приостановилась, он сосредоточился на собственных бизнесах. В частности, занялся гостинично-ресторанным комплексом “Золотая форель” (с. Коростов Сколевского р-на Львовской области), пока в июле 2019 года возглавил Службу безопасности государственного предприятия "Украхимтрансамиак". Сейчас же он среди главных претендентов на должность главы Пенитенциарной службы Украины.

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      Теги: Новости Украины Виктор Медведчук
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