Чи готовий Малюська призначити сумнівного чиновника главою Пенітенціарної служби, – ЗМІ

Є така традиція, що будь-яка зміна влади в Україні супроводжується гучними обіцянками нових правителів.

Але сувора правда показує, що в більшості випадків гучні обіцянки, так і залишаються обіцянками. Кого хочуть призначити главою Пенітенціарної служби України, пише РБК.

Новим начальником, за даними журналістів і колишнього народного депутата України Дмитра Добродомова, цілком ймовірно, стане Олег Сало – відомий міліціонер і голова Львівської області, звільнений з МВС під час Помаранчевої революції і з посади голови Львівської ОДА під час Революції гідності.

У 1998 році, до цього малопримітний інспектор з жезлом, стає начальником МРЕО цілої Львівської області. На цей період припадає і перший публічний скандал з його участю. Виявилося, що Олег Сало підписав документи про зняття з обліку "Мерседеса", власника якого вбили за кілька днів до цього.

Вважається також, що з 2000 по 2005 роки більшу частину львівського бізнесу контролювали саме есдеки. Податкову адміністрацію довгий час очолював молодший брат лідера СДПУ (о) Віктора Медведчука – Сергій. Західну регіональну митницю очолював його близький друг – Тарас Козак. Міліцію, як вже писалося, – Олег Сало. Як писав "Обозреватель", їх тоді підозрювали в причетності до замаху на місцевого бізнесмена Петра Писарчука.

"За часів Помаранчевої революції Олег Сало вже очолював міліцію Львівської області, після чого нове керівництво МВС звинуватило його в виведенні державних коштів на будівництво дач своїм попередникам. Тоді ж його звільнили з органів, відкрили кримінальні справи і оголосили в міжнародний розшук. Через суди він зміг припинити всі відкриті справи", – пише Добродомов.

У 2006 році він балотувався до Верховної Ради від Прогресивної соціалістичної народної партії Наталії Вітренко, яка входила в блок "Народна опозиція". Партію тоді активно фінансував одіозний Максим Курочкін, відомий у кримінальних колах, як Макс Скажений.

Після перемоги Януковича на президентських виборах він працює на високих посадах в Міністерстві внутрішніх справ. Очолює обласні управління міліції в Рівненській та Івано-Франківській області.

31 жовтня его призначали головою Львівської обласної державної адміністрації, а вже через місяць почався євромайдан.

23 січня 2014 року під час акції протесту під стінами ЛОДА Сало написав заяву про відставку. Це перший і єдиний випадок, коли губернатор, злякавшись народного гніву, блискавично відрікся, на той момент, від діючої влади. Але, вже через кілька годин Сало, усвідомивши свій малодушний вчинок, і, боячись гніву Януковича, повідомив, що вона є недійсною, оскільки була написана під тиском.

На цьому політична кар'єра чиновника призупинилася, він зосередився на власних бізнесах. Зокрема, зайнявся готельно-ресторанним комплексом "Золота форель" (с. Коростів Сколівського р-ну Львівської області), поки в липні 2019 очолив Службу безпеки державного підприємства "Украхімтрансаміак". Зараз же він серед головних претендентів на посаду голови Пенітенціарної служби України.