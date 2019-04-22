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      Готов ли Садовый работать в команде Зеленского

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      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / Фото из открытых источников

      Львовский городской голова Андрей Садовый объяснил: чтобы говорить о готовности работать в команде Зеленского, сначала ему надо понять, кто в ней есть.

      Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 канала

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      Кроме этого, Садовый посоветовал Зеленскому собрать круглый стол украинских политиков и вместе планировать будущее. Не олигархов, а именно тех людей, которые имеют доверие и авторитет среди общества.

      Поляки в 1990-х годах начали перезагрузку страны с круглого стола. У нас за 27 лет этого не произошло. За него садились разве что олигархи, которые обманывали и грабили,
      отметил городской голова Львова.

      И добавил: если на ключевые должности придут люди, которые имеют стержень и силу, которые упрутся и будут вместе работать, тогда будет результат. Если же этот шанс не использовать, то потеряем очень много.

      "Есть очень большие ожидания. И если, упаси Боже, он хотя бы на миллиметр сойдет с того курса, эта сила людей, которая его выбирала, как цунами может сделать иное действие", – убежден Садовый.

      О работе парламента

      Львовский городской голова также отметил, что в течение пяти последних лет "Самопомич" голосовала за все законопроекты, которые были реформаторскими и выгодными для Украины.

      Не знаю, будут ли создавать новые коалиции. Но я бы очень хотел, чтобы парламент переосмыслил свою деятельность. Мне, честно говоря, стыдно за нашу Верховную Раду: она не проголосовала за немало законов,
      – сказал Садовый.

      "Я верю, что завтра в парламентских кулуарах начнется рассмотрение закона о президенте и он будет вынесен в зал. Чтобы мы закончили эту работу, которая началась в 2014 году", – подчеркнул он.

      И объяснил, что это касается законопроекта, который, в частности, предусматривает процедуру импичмента, а также о снятии депутатской неприкосновенности. Ведь законов, за которые надо проголосовать, есть немало. Например, за закон о столице.

      "Мало кто знает, но единственный город в Украине, которое вообще не имеет местного самоуправления – это Киев. Согласно действующему законодательству, президент имеет всю исполнительную власть в Киеве. Такой законопроект "Самопомич" разработала. Закон о президенте – также наша инициатива", – отметил городской голова Львова.

      Мы имеем уникальный период, когда может быть синергия президента и парламента – потому что все боятся людей,
      – убежден Садовый.

      По его мнению, многое зависит от кадровых решений Зеленского. А украинцы имеют реальный шанс стать действительно парламентско-президентской страной. Ведь сегодня полномочия президента – это полномочия монарха.

      Смотрите полное интервью с Андреем Садовым:

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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Самопомич
      Источник: 24 канал
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