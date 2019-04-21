Это шок для украинского политикума, – Садовый прокомментировал результаты экзит-пола

Мэр Львова Андрей Садовый выразил свое мнение относительно результатов экзит-пола, где Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов.

Об этом мэр Львова рассказал в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Андрей Садовый с женой проголосовали на выборах президента

Результаты – это шок для украинского политикума, это большие ожидания для тех, кто за него голосовал, это печаль для тех, кто поддерживал Петра Алексеевича. На самом деле мы говорим не только о тех, кто живет в стране, но вообще о нации и украинцах, которые живут во всем мире. Поэтому все хотят успеха для нашей страны, все хотят перемен для нашей страны,

– рассказал Садовый.

Он добавил, что хочет, чтобы все происходило с уважением. Чтобы Петр Порошенко пожал руку оппоненту, а Зеленский должен понимать, что у него очень мало времени.

Люди, которые его поддержали, хотят чуда уже завтра и очень быстро. Если он начнет предлагать качественные кадры, то я думаю, что парламент поддержит этих людей,

– пояснил политик.

"Мы имеем шанс изменить ситуацию в нашей стране, имею в виду, борьбу с коррупцией. Однако мы никогда не дадим менять курс, который определен Украиной – мы идем в Евросоюз, мы идем в НАТО, мы унитарная страна", – подчеркнул мэр Львова.

Результаты экзит-пола

Выборы-2019 – марафон на 24 канале: смотрите онлайн