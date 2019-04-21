Это шок для украинского политикума, – Садовый прокомментировал результаты экзит-пола
Мэр Львова Андрей Садовый выразил свое мнение относительно результатов экзит-пола, где Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует во втором туре президентских выборов.
Об этом мэр Львова рассказал в прямом эфире 24 канала.
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Результаты – это шок для украинского политикума, это большие ожидания для тех, кто за него голосовал, это печаль для тех, кто поддерживал Петра Алексеевича. На самом деле мы говорим не только о тех, кто живет в стране, но вообще о нации и украинцах, которые живут во всем мире. Поэтому все хотят успеха для нашей страны, все хотят перемен для нашей страны,
– рассказал Садовый.
Он добавил, что хочет, чтобы все происходило с уважением. Чтобы Петр Порошенко пожал руку оппоненту, а Зеленский должен понимать, что у него очень мало времени.
Люди, которые его поддержали, хотят чуда уже завтра и очень быстро. Если он начнет предлагать качественные кадры, то я думаю, что парламент поддержит этих людей,
– пояснил политик.
"Мы имеем шанс изменить ситуацию в нашей стране, имею в виду, борьбу с коррупцией. Однако мы никогда не дадим менять курс, который определен Украиной – мы идем в Евросоюз, мы идем в НАТО, мы унитарная страна", – подчеркнул мэр Львова.
Результаты экзит-пола
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