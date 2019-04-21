Це шок для українського політикуму, – Садовий прокоментував результати екзит-полу

Мер Львова Андрій Садовий висловив свою думку щодо результатів екзит-полу, де Володимир Зеленський з великим відривом лідирує у другому турі президентських виборів.

Про це мер Львова розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Результати – це шок для українського політикуму, це великі очікування для тих, хто за нього голосував, це сум для тих, хто підтримував Петра Олексійовича. Насправді ми говоримо не тільки про тих, хто живе в країні, але взагалі про націю і українців, які живуть у всьому світі. Тому всі хочуть успіху для нашої країни, всі хочуть змін для нашої країни,

– розповів Садовий.

Він додав, що хоче, аби все відбувалось з повагою. Щоб Петро Порошенко потиснув руку опоненту, а Зеленський повинен розуміти, що в нього дуже мало часу.

Люди, які його підтримали, хочуть чуда вже завтра і дуже швидко. Якщо він почне пропонувати якісні кадри, то я думаю, що парламент підтримає цих людей,

– пояснив політик.

"Ми маємо шанс змінити ситуацію в нашій країні, маю на увазі, боротьбу з корупцією. Однак ми ніколи не дамо міняти курс, який визначений Україною – ми йдемо в Євросоюз, ми йдемо в НАТО, ми унітарна країна", – наголосив мер Львова.



Результати екзит-полу

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