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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Це шок для українського політикуму, – Садовий прокоментував результати екзит-полу

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

      Мер Львова Андрій Садовий висловив свою думку щодо результатів екзит-полу, де Володимир Зеленський з великим відривом лідирує у другому турі президентських виборів.

      Про це мер Львова розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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      Результати – це шок для українського політикуму, це великі очікування для тих, хто за нього голосував, це сум для тих, хто підтримував Петра Олексійовича. Насправді ми говоримо не тільки про тих, хто живе в країні, але взагалі про націю і українців, які живуть у всьому світі. Тому всі хочуть успіху для нашої країни, всі хочуть змін для нашої країни,
      – розповів Садовий. 

      Він додав, що хоче, аби все відбувалось з повагою. Щоб Петро Порошенко потиснув руку опоненту, а Зеленський повинен розуміти, що в нього дуже мало часу.

      Люди, які його підтримали, хочуть чуда вже завтра і дуже швидко. Якщо він почне пропонувати якісні кадри, то я думаю, що парламент підтримає цих людей,
      – пояснив політик.

      "Ми маємо шанс змінити ситуацію в нашій країні, маю на увазі, боротьбу з корупцією. Однак ми ніколи не дамо міняти курс, який визначений Україною – ми йдемо в Євросоюз, ми йдемо в НАТО, ми унітарна країна", – наголосив мер Львова.

      екзит пол
      Результати екзит-полу

       

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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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