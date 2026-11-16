Готова встретиться с Зеленским: Ле Пен заявила о сохранении помощи Украине в случае победы

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Каковы подробности?

Согласно официальному заявлению по итогам переговоров с послом Украины во Франции, у Парижа пока нет достаточного бюджета для дополнительного финансового обеспечения Киева.

Несмотря на ограничения французской казны, лидер пообещала выполнить все взятые государством обязательства. Это касается и выделения совместного кредита от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро.

Во время беседы с украинским дипломатом политик также обратилась с предложением к Владимиру Зеленскому. Она сообщила, что готова провести личную встречу с президентом Украины в Париже или Брюсселе.

Следует отметить, что выборы во Франции состоятся уже в ближайшее время. При этом уровень поддержки президента Франции Эммануэля Макрона снизился до исторического минимума – 14%. В то же время 83% участников опроса выразили недовольство его деятельностью на посту главы государства.