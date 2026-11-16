Готова зустрітися із Зеленським: Ле Пен заявила про збереження допомоги Україні у разі перемоги

Про це пише інформаційна агенція Reuters.

Adv

популярні відео

Які подробиці?

Згідно з офіційною заявою за підсумками переговорів із послом України у Франції, Париж наразі не має достатнього бюджету для додаткового фінансового забезпечення Києва.

Попри обмеження французької казни, лідерка пообіцяла виконати всі взяті державою зобов'язання. Це стосується і виділення спільного кредиту від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро.

Під час розмови з українським дипломатом політикиня також звернулася з пропозицією до Володимира Зеленського. Вона повідомила, що готова провести особисту зустріч із президентом України у Парижі або Брюсселі.

Слід зауважити, що вибори у Франції відбудуться вже найближчим часом. При цьому, рівень підтримки президента Франції Еммануеля Макрона знизився до історичного мінімуму – 14%. Водночас 83% учасників опитування висловили невдоволення його діяльністю на посаді глави держави.