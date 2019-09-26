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      Готова ли столица к терактам: инспекция киевских укрытий

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      Готовы ли украинцы к терактам
      Готовы ли украинцы к терактам / 24 канал

      История с подрывником на столичном мосту не просто на несколько часов парализовала Киев в пробках и ощущении страха. Она снова заставила киевлян задуматься о том, а готов ли их город к подобным ситуациям? Что делать, если действительно произошел теракт, где нескольким миллионам людей искать надежное убежище – выясняли журналисты 24 канала.

      Что делать в случае теракта?

      После начала войны в Украине произошло уже несколько настоящих терактов. В которых погибли десятки людей. Чаще всего – от взрывчатки. Что делать в таких случаях?

      Читайте также: Почему на волю выходят террористы, которые помогали российским оккупантам: обстрелы в Мариуполе

      Опытный ветеран спецподразделения службы безопасности "Альфа" Сергей Скорохватов сказал, что все действия во время проведения антитеррористической операции в первую очередь имеют целью сохранить жизни людей.

      Не выражать сопротивление, выполнять все поручения, не пытаться противодействовать или передать какую-то информацию. Разговоры о том, что переговоры с террористами не ведутся – не правда,
      – подчеркнул Сергей Скорохватов.

      Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в случае теракта советует:

      1. Не трогайте пакеты или сумки, лежащие без присмотра. Сообщите о находке сотруднику полиции.
      2. В присутствии террористов не выдавайте свое недовольство, воздержитесь от резких движений.
      3. В случае угрозы применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, проходов и лестниц.
      4. Используйте любую возможность для спасения.
      5. Если произошел взрыв – принимайте меры по недопущению пожара и паники, окажите домедицинскую помощь пострадавшим.
      6. Старайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам спецслужб.

      Какие укрытия есть в Киеве?

      Начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук сообщил, что в столице имеется 4,5 тысячи укрытий, в частности подвалов, полуподвалов, углубленных станций метрополитена, подземных паркингов.

      Более 5 тысяч объектов двойного использования, которые предоставляют возможность оказать помощь более чем 2,5 миллионам жителей города,
      – добавил Роман Ткачук.

      Для особых категорий граждан существуют специальные хранилища. Они предназначены для служащих, работников и пациентов больниц. За 12 часов до начала эвакуации, которая может длиться несколько суток, в них должны завозить еду, воду и медикаменты. А вот рядовым украинцам придется прятаться в зданиях двойного назначения – подземных переходах и паркингах, глубоких станциях метро и подвальных помещениях. Однако их недостаточно.


      Укрытий в Киеве недостаточно

      Станций-укрытий в Киеве 46. Отсиживаться можно будет в вестибюле, на платформах, в переходах и даже непосредственно в тоннелях. Во время опасности выходы на поверхность блокируют специальными защелками. Ими будут заниматься работники метрополитена. Но еды там нет, поэтому каждый должен надеяться только на себя.

      Тем не менее, даже большой столичный метрополитен вмещает максимум 200 тысяч человек. В случае масштабного теракта или военных действий места укрыться там хватит не всем.

      Смотрите видео: готова ли столица к терактам

       

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Метро КГГА Взрыв Чрезвычайное происшествие Теракт
      Источник: 24 канал
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