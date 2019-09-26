Чи готова столиця до терактів: інспекція київських укриттів

Історія з підривником на столичному мосту не просто на кілька годин паралізувала Київ у заторах і відчутті страху. Вона знову змусила киян замислитися про те, а чи готове їхнє місто до подібних ситуацій? Що робити, якщо справді стався теракт, де кілька мільйонів людей шукатимуть надійний прихисток – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Що робити у разі теракту?

Після початку війни в Україні сталося вже кілька справжніх терактів. У яких загинуло десятки людей. Найчастіше – від вибухівки. Що робити в таких випадках?

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Досвідчений ветеран спецпідрозділу служби безпеки "Альфа" Сергій Скорохватов сказав, що усі дії під час проведення антитерористичної операції у першу чергу мають на меті зберегти життя людей.

Не виражати супротив, виконувати усі доручення, не намагатися протидіяти або передати якусь інформацію. Розмови про те, що переговори з терористами не ведуться – не правда,

– наголосив Сергій Скорохватов.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у разі теракту радить:



1. Не торкайте пакетів чи сумок, що лежать без нагляду. Повідомите про знахідку співробітника поліції.

2. У присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримаєтеся від різких рухів.

3. У випадку загрози застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, якомога далі від вікон, проходів і сходів.

4. Використайте будь-яку можливість для порятунку.

5. Якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення пожежі та паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим.

6. Намагайтеся запам'ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх прибулим співробітникам спецслужб.

Які укриття є у Києві?

Начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук повідомив, що у столиці є 4,5 тисячі укриттів, зокрема підвалів, напівпідвалів, заглиблених станцій метрополітену, підземних паркінгів.

Є понад 5 тисяч об'єктів подвійного використання, які надають можливість надати допомогу більш як 2,5 мільйонам мешканців міста,

– додав Роман Ткачук.

Для особливих категорій громадян існують спеціальні сховища. Вони призначені для службовців, працівників і пацієнтів лікарень. За 12 годин до початку евакуації, яка може тривати кілька діб, до них мають завозити їжу, воду та медикаменти. А от пересічним українцям доведеться ховатися в будівлях подвійного призначення – підземних переходах та паркінгах, глибоких станціях метро і підвальних приміщеннях. Однак їх недостатньо.



Укриттів у Києві недостатньо

Станцій-укриттів у Києві 46. Відсиджуватися можна буде у вестибюлі, на платформах, у переходах та навіть безпосередньо у тунелях. Під час небезпеки виходи на поверхню блокують спеціальними засувами. Ними будуть опікуватися працівники метрополітену. Але їжі там немає, тож кожен має сподіватися лише на себе.

Проте, навіть великий столичний метрополітен вміщує максимум 200 тисяч людей. У випадку масштабного теракту або бойових дій місця укритися там вистачить не всім.

Дивіться відео: Чи готова столиця до терактів