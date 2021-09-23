Заярнюк получил 6 лет за решеткой. Как сообщает СМИ, такой приговор суд вынес 20 сентября.

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Военные должны были захватить Раду, а Лабутин должен был стать президентом

Павел Заярнюк, отмечает издание, известный в криминальных кругах как "Паша Чечен", был помощником на общественных началах экс-депутата Верховной Рады Сергея Куницына. По версии следствия, которую в суде подтвердили свидетели, Заярнюк вместе со своим другом – экс-директором "Укрспирта" Михаилом Лабутиным – в начале 2017 года хотели захватить госвласть.

По их замыслу, акция протеста бойцов добровольческого батальона "Айдар" возле Рады должна была перерасти в беспорядки, в ходе которых военные захватили бы парламент и заставили депутатов проголосовать за необходимые решения. Затем планировалось захватить Кабмин и Администрацию Президента. Лабутин после переворота планировал занять пост премьер-министра или президента.

Заярнюк по его указанию занялся переговорами с командирами воинских частей. Помогал ему в этом бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Георгий Абдиллаев. Они неоднократно общались с заместителем командующего ВДВ по логистике Павлом Щербанем и экс-первым заместителем командующего Сил специальных операций Сергеем Кривоносом.

Как планы Заярнюка и Лабутина "накрылись"

Абдиллаев и заместитель командующего ВДВ Щербань решили сообщить об этих планах в СБУ. Они также помогли контрразведке записать переговоры с Заярнюкам. Лабутин же скрылся за границей и находится в Румынии.

Заярнюк не признал свою вину и сказал, что это провокация СБУ. Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам тюрьмы. Благодаря "закону Савченко", Заярнюк уже отбыл весь срок наказания. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Отметим, что 24 каналу не удалось найти соответствующий приговор суда на сайте Единого реестра судебных решений в свободном доступе.

Покушение на Авакова и госпереворот

В января 2018 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что преступная организация вместе с бывшим генеральным директором "Укрспирта" Михаилом Лабутиным готовила покушения на жизнь главы МВД Арсена Авакова.

19 декабря 2017 года следователи провели более 60 обысков в разных регионах Украины. Тогда задержали шестерых участников преступной организации.

Задержанных обвиняли в: