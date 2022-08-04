Видео опубликовали бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

Внимание ВСУ отразили несколько наступлений оккупантов: карта боевых действий по состоянию на 4 августа

На просторах Харьковщины аэроразведкой зафиксировано выдвижение значительного количества вражеской техники и личного состава с целью наступления на наши позиции. В результате удачной корректировки огня с воздуха техника россиян уничтожена,

– говорится в сообщении.

Что нужно знать о 45 ОАБр

45-я отдельная артиллерийская бригада – подразделение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Создан в 2014 г. в составе корпуса резерва.

Напомним, воины 45 ОАБр уничтожили минометное подразделение врага.

Кроме того, в Чернобаевке ВСУ уничтожили пункт управления оккупационных войск.

Потери врага колоссальные

Украинские защитники с начала войны ликвидировали 41 500 российских солдат. Только за последние сутки уничтожено 150 оккупантов.

В Генштабе ВСУ сообщают, что больше потерь враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба на 4 августа: смотрите видео