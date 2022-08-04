Відео опублікували бійці 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.
Увага ЗСУ відбили декілька наступів окупантів: карта бойових дій станом на 4 серпня
На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. Внаслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку росіян знищено,
– йдеться у повідомленні.
Що треба знати про 45 ОАБр
45-та окрема артилерійська бригада — підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Створений у 2014 р. у складі корпусу резерву.
Нагадаємо, воїни 45 ОАБр знищили мінометний підрозділ ворога.
Окрім того, у Чорнобаївці ЗСУ знищили пункт управління окупаційних військ.
Втрати ворога колосальні
- Українські захисники від початку війни ліквідували 41 500 російських вояк. Лише за останню добу знищено 150 окупантів.
- У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу станом на 4 серпня: дивіться відео