Відео опублікували бійці 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

Увага ЗСУ відбили декілька наступів окупантів: карта бойових дій станом на 4 серпня

На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. Внаслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку росіян знищено,

– йдеться у повідомленні.

Що треба знати про 45 ОАБр

45-та окрема артилерійська бригада — підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Створений у 2014 р. у складі корпусу резерву.

Нагадаємо, воїни 45 ОАБр знищили мінометний підрозділ ворога.

Окрім того, у Чорнобаївці ЗСУ знищили пункт управління окупаційних військ.

Втрати ворога колосальні

Українські захисники від початку війни ліквідували 41 500 російських вояк. Лише за останню добу знищено 150 окупантів.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу станом на 4 серпня: дивіться відео