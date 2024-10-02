Доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Ключевые вещи – и по усилению Службы, и по нашей работе по чрезвычайно чувствительной информации, которую получают наши украинские разведчики.

Сейчас на всех направлениях и на всех уровнях готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштайна", военные, Офис, дипломаты – все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, – все это обеспечим.

С другой стороны, работаем и по тем намерениям, которые имеет враг. Мы готовимся противодействовать и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей.