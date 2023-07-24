Сегодня Владимир Зеленский снова собрал Ставку. Наибольшее внимание было приковано к фронтовым вопросам – сейчас для российских террористов готовятся серьезные ответы.

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Украина готовит ответ для оккупантов

Во время ставки были доклады Главкома, командующих основными направлениями и руководителя ГУР. По словам президента, большое внимание было приковано к тем направлениям, где ВСУ двигаются вперед, и тем, где украинские силы находятся в обороне.

На всех направлениях первая задача – это максимальное уничтожение оккупантов, их техники, запасов, складов, штабов. Россия должна каждый день терять – это справедливо. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают: всех наших солдат и матросов, старшин и сержантов, офицеров и генералов. Очень важно, что наши силы обороны и безопасности все наше государство работает единой командой ради обороны,

– сказал он.

Кроме того, на Ставке подробно разобрали все вопросы по защите от российского ракетного и дронового террора. Необходимо защитить людей, города, порты и черноморский коридор.

Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения,

– подчеркнул президент.

События на политической арене

Президент провел несколько политических совещаний, в частности, по нашей интеграции в ЕС. Зеленский подчеркнул, что в 2023 году мы должны выйти на начало переговоров по членству и Украина к этому полностью готова.

Также Зеленский провел большое совещание с правительственными чиновниками по экспорту украинской аграрной продукции через территорию европейских стран. Он отметил, что очень важна договоренность с Еврокомиссией относительно 15 сентября – это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта. И крайне важно, чтобы дальнейшие ограничения не продлились.

Совершенно недопустимо и откровенно не европейское любое продление ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать более рационально, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара. Мы очень активно работаем со всеми, чтобы найти такое решение, которое будет соответствовать духу нашей Европы,

– заявил глава государства.

Обращение Зеленского за 24 июля: смотрите видео

Зеленский поблагодарил защитников

По словам президента, он ежемесячно делает специальную письменную благодарность тем воинам, которые наиболее отличились на передовой. 24 июля в ответ ему подарили шеврон 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.