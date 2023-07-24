Кроме того, глава государства также заслушал доклад украинского военного руководства. В частности, командующие рассказали президенту ситуацию на фронте.
Интересно Украина готовится ко второй волне контрнаступления, – Bild
Какие вопросы обсудили на ставке
Зеленский отметил, что первым вопросом, обсужденным военно-политическим руководством на ставке, была актуальная ситуация на фронте. Также президент обсудил с командующими планирование наших наступательных и оборонительных действий.
Другой темой, обсужденной на ставке, стал "ответ на варварские российские удары" по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Напоследок Зеленский и военное руководство коснулись вопроса разблокирования Черного моря и продолжения поставок украинского зерна по нему.
Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы,
– заверил Зеленский.
Глава государства также отметил, что он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих Александра Сырского и Александра Тарнавского, начальника ГУР МО Кирилла Буданова и вице-премьера Александра Кубракова.