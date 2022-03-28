Детальнее о посевной рассказал председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Он сообщил, что Совет обороны области принял комплекс решений, чтобы способствовать посевной кампании в условиях военного времени.

В частности, для передвижения техники во время комендантского часа и через блокпосты не нужны спецразрешения, работники и техника, вовлеченные в посевную кампанию, бронируются от мобилизации и изъятия, создана база данных о наличии семян и удобрений, а также сформирован резерв горючего, – отметил он.

Также Лунин сообщил о создании Штаба посевной кампании, который будет заниматься аграриями и решать их вопросы.

Отдельно областной глава рассказал и о работе на "экономическом фронте".