Основной враг Украины – это Россия. А потому украинская армия должна быть всегда готовой к эскалации, которую РФ может подать, как так называемое несение мира и защиту русскоязычных людей.

Такое мнение в эфире программы "Есть вопросы" на 24 канале озвучил член Комитета по нацбезопасности и депутат от партии "Голос" Роман Костенко. Он подчеркнул, что мы не можем недооценивать планы России и позволить говорить, что а "может пройдет".

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"Информационная война и гибридная война против нас ведется постоянно. И они пытаются этим провоцировать. Это имперские амбиции, которые они реализуют, и постоянно нас запугивают. Их задача нас провоцировать, мы не должны на них вестись, но в то же время верить в нашу армию и спецслужбы и в том, что мы готовы", – объяснил Костенко.

Накопления или изменения какого-то количественного состава войск на границе с Украиной нет. Сейчас идет просто информационная война, чтобы измерить уровень морального сопротивления со стороны Украины. Мы понимаем, что они сейчас начнут качать измену, а это худшее, когда в стране ничего не произошло, а уже начинают кричать "зрада",

– отметил он.

Костенко добавил, что Вооруженные силы все контролируют и мы должны им доверять и понимать, что они готовы встретить врага.

"Мы будем стоять до конца, и все так просто не пройдет", – подчеркнул депутат.

Возможное наступление РФ на Украину: что известно

Украинская разведка и западные военные эксперты заговорили о новой атаке на Украину из Крыма осенью 2020 года во время учений "Кавказ – 2020".

Командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Нейижпапа не исключил, что Путин попытается напасть на Херсонскую область.

Главной целью оккупантов станет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

В то же время генерал-лейтенант и бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес не исключает, что Россия на этом не остановится и может захватить Одессу.

Роман Костенко о вероятном наступлении России на Украину: смотрите видео