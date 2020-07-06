Основний ворог України – це Росія. А тому українська армія має бути завжди готовою до ескалації, яку РФ може подати, як так зване несення миру та захист російськомовних людей.

Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі озвучив член Комітету з нацбезпеки та депутат від партії "Голос" Роман Костенко. Він наголосив, що ми не можемо недооцінювати плани Росії та дозволити говорити, що а "може мине".

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"Інформаційна війна і гібридна війна проти нас ведеться постійно. І вони намагаються цим провокувати. Це імперські амбіції, які вони реалізовують, та постійно нас залякують. Їхня задача нас провокувати, ми не повинні на них вестись, але водночас вірити в нашу армію та спецслужби і в те, що ми готові", – пояснив Костенко.

Накопичень або зміни якихось кількісного складу військ на кордоні з Україною немає. Наразі йде просто інформаційна війна, щоб виміряти рівень морального спротиву з боку України. Ми розуміємо, що вони зараз почнуть качати зраду, а це найгірше, коли в країні нічого не сталось, а вже починають кричати "зрада",

– зазначив він.

Костенко додав, що Збройні сили все контролюють і ми повинні їм довіряти та розуміти, що вони готові зустріти ворога.

"Ми будемо стояти до кінця, і все так просто не пройде", – наголосив депутат.

Можливий наступ РФ на Україну: що відомо

Українська розвідка та західні військові експерти заговорили про нову атаку на Україну з Криму восени 2020 року під час навчань "Кавказ – 2020".

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключив, що Путін спробує напасти на Херсонську область.

Головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Водночас генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес не виключає, що Росія на цьому не зупиниться й може захопити Одесу.

Роман Костенко про ймовірний наступ Росії на Україну: дивіться відео