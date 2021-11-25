Будет большая нагрузка на больницы
Ситуация с COVID-19 в Европе изменилась из-за ослабления карантинных ограничений и замедления вакцинации. Об этом в интервью заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
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По ее словам, зима из-за пандемии будет очень тяжелой. В декабре и январе будут фиксировать большую нагрузку на больницы. Всем странам ЕС, у которых уровень вакцинации населения не достиг 80%, придется "принять сложные меры".
Через несколько дней правила пересечения границ Евросоюза изменятся. Обострение пандемии требует обновления информации, передаваемой между штатами. Зимой нагрузка на систему здравоохранения возрастет. Как я уже отмечала – надо готовиться к суровой зиме,
– подчеркнула Кириакидес.
Украина в "красном списке" ЕС
- 9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран. Так, украинцы не могут свободно въезжать на территорию ЕС.
- Однако такое решение носит рекомендательный характер, а каждая страна может самостоятельно решать, впускать ли на свою территорию граждан Украины.
- 15 стран ЕС решили оставить свои границы открытыми для украинцев. Речь идет о Кипре, Хорватии, Нидерландах, Австрии, Польше, Франции и т.д.
- Для въезда в эти страны украинцы должны показать документ о вакцинации от коронавируса.