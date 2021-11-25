Буде велике навантаження на лікарні
Ситуація з COVID-19 в Європі змінилася через послаблення карантинних обмежень та уповільнення вакцинації. Про це в інтерв'ю заявила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.
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За її словами, зима через пандемію буде дуже тяжкою. У грудні та січні фіксуватимуть велике навантаження на лікарні. Усім країнами ЄС, у яких рівень вакцинації населення не сягнув 80%, доведеться "вжити складних заходів".
За кілька днів правила перетину кордонів Євросоюзу зміняться. Загострення пандемії потребує оновлення інформації, що передається між штатами. Взимку навантаження на систему охорони здоров'я зросте. Як я вже наголошувала – треба готуватися до суворої зими,
– наголосила Кіріакідес.
Україна в "червоному списку" ЄС
- 9 листопада Євросоюз виключив Україну із "зеленого списку" країн. Так, українці не можуть вільно в'їжджати на територію ЄС.
- Однак таке рішення має рекомендаційний характер, а кожна країна може самостійно вирішувати, чи впускати на свою територію громадян України.
- 15 країн ЄС вирішили залишити свої кордони відкритими для українців. Мовиться про Кіпр, Хорватію, Нідерланди, Австрію, Польщу, Францію тощо.
- Для в'їзду у ці країни українці повинні показати документ про вакцинацію від коронавірусу.