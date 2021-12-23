Государственные институты не имеют права перечислять зарплату ни одному своему работнику на международную банковскую карточку. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" рассказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

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Он отметил, что в России люди, которые работают в любой государственной организации (библиотеке, детском саду, государственных бизнесорганизациях), имеют право получать зарплату только на карту "Мир".

Руководство России готовится к возможной изоляции,

– подчеркнул Шлосберг.

По его словам, все банки, действующие на территории России, обязаны принимать и обслуживать соответствующие карточки.

Банковские карты "Мир" появились очень быстро

"Не надо думать, что если VISA и Mastercard уйдут из России, здесь не будет платежных инструментов. О SWIFT уже говорят 6 – 7 лет, а банковские карты "Мир" появились быстро", – сказал политик.

Он пояснил, что в соответствующую платежную систему вкладывают много денег, создают довольно функциональные инструменты. Поэтому такой экономический шаг вряд ли испугает Путина или россиян.

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Российская платежная система "Мир": что о ней известно

По объему платежей "Мир" занимает примерно 32,3% российского рынка платежных систем от всех эмитированных карт.

По состоянию на декабрь 2021 года эмитировали примерно 109 миллионов карт. Расчеты осуществляются в системе только в рублях.

С картой "Мир" обязали интегрироваться все платежные приложения в России – не позднее октября 2023 года.

В Google Play Маркет, а также во многих интернет-магазинах нельзя рассчитаться соответствующей картой.

Источник: Википедия