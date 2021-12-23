Державні інституції не мають права перераховувати зарплату жодному своєму працівнику на міжнародну банківську картку. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" розповів російський опозиційний політик Лев Шлосберг.

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Він зауважив, що в Росії люди, які працюють в будь-якій державній організації (бібліотеці, дитячому садочку, державних бізнесорганізаціях), мають право отримувати зарплату тільки на картку "Мир".

Керівництво Росії готується до можливої ізоляції,

– наголосив Шлосберг.

За його словами, всі банки, які діють на території Росії, зобов'язані приймати і обслуговувати відповідні картки.

Банківські картки "Мир" з'явилися дуже швидко

"Не треба думати, що якщо VISA, Mastercard підуть із Росії, тут не буде платіжних інструментів. Про SWIFT вже говорять 6 – 7 років, а банківські картки "Мир" з'явились швидко", – сказав політик.

Він пояснив, що у відповідну платіжну систему вкладають багато грошей, створюють доволі функціональні інструменти. Тому такий економічний крок навряд чи злякає Путіна або росіян.

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Російська платіжна система "Мир": що про неї відомо

За обсягом платежів "Мир" займає приблизно 32,3% російського ринку платіжних систем від усіх емітованих карток.

Станом на грудень 2021 року емітували приблизно 109 мільйонів карток. Розрахунки здійснюються у системі тільки в рублях.

З карткою "Мир" зобов'язали інтегруватися всі платіжні додатки в Росії – не пізніше жовтня 2023 року.

У Google Play Маркет, а також у багатьох інтернет-магазинах не можна розрахуватися відповідною карткою.

Джерело: Вікіпедія