Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что соответствующий законопроект в Раде зарегистрировали еще летом 2020 года. В первом чтении документ был принят зимой 2021 года.
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Рассмотрение законопроекта во втором чтении и в целом уже неоднократно переносилось, но теперь все готово для запуска работы БЭБ,
– подчеркнула политик.
Как голосовали нардепы
- "За" – 296 народных избранников;
- "против" – 3 нардепа;
- "не голосовали" – 16 народных избранников.
Что предусматривает закон
- Принятый закон предусматривает ответственность служащих Бюро экономической безопасности за правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами. Кроме того, документ регламентирует административную ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ.
- Также закон увеличивает штраф за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей. Речь идет о сумме от 85 до 119 тысяч гривен.
- Кроме того, закон вводит ответственность за невыполнение решения следственного судьи. А также – закрепляет полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности БЭБ.