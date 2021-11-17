Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що відповідний законопроєкт у Раді зареєстрували ще влітку 2020 року. У першому читанні документ ухвалили взимку 2021.
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Розгляд законопроєкту у другому читанні та в цілому вже неодноразово переносили, але тепер все готово для запуску роботи БЕБ,
– наголосила політикиня.
Як голосували нардепи
- "За" – 296 народних обранців;
- "проти" – 3 нардепи;
- "не голосували" – 16 народних обранців.
Що передбачає закон
- Ухвалений закон передбачає відповідальність службовців Бюро економічної безпеки за правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів. Окрім того, документ регламентує адміністративну відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до БЕБ.
- Також закон збільшує штраф за ухилення від сплати податків, зборів, платежів. Мовиться про суму від 85 до 119 тисяч гривень.
- Окрім того, закон запроваджує відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді. А також – закріплює повноваження для здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.