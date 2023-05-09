А людей захватчики пытаются успокоить, чтобы они оставались в городе. Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Если мы быстро прорвемся в город, им наоборот нужны люди, потому что кто-то должен быть живым щитом. Гражданские оккупанты также должны оставаться, потому что к своим россияне относятся так же. В публичном пространстве – сплошное успокаивающее: "Россия здесь навсегда", – сказал он. Андрющенко.

Готовятся к встрече с ВСУ

Оккупанты уже построили круговую оборону. Сейчас они строят фортификационные постройки внутри города. Разминирование "Азовстали" происходит постоянно – это также часть подготовки плацдарма для обороны Мариуполя, когда наступит Украина. Они пробивают коридоры до нормального въезда в подземные укрепления, где могут базироваться.

Готовят "Азовсталь" как логистическую базу, чтобы хранить все необходимое на случай нашего наступления, когда он продвинется в Мариуполь. Они очень серьезно к этому готовятся.

– сообщил советник главы Мариуполя.

Андрющенко отметил, что пока враг не обеспечивает оборону дороги на Новоазовск – со стороны России. Они на это смотрят как главный резервный коридор обеспечения Мариуполя.

"Пока сложно представить настолько мощный удар, чтобы обойти Мариуполь и взять его в кольцо. И они это понимают. Именно поэтому это направление не укрепляют, смотрят на него как на будущую "дорогу жизни"", - говорит советник главы города.

Мы искренне верим, что наступление пойдет таким образом, что весь фронт посыплется, и они будут вынуждены продемонстрировать жест доброй воли и самостоятельно уйти из Мариуполя.

"Если дойдет до взятия Мариуполя, в режиме обороны они просто добьют его. Им что наступление, что оборона – закончится все равно – уничтожением наших городов и убийством наших людей", – резюмировал Петр Андрющенко.

Андрющенко рассказал, как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в Мариуполе: смотрите видео