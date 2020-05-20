Готовы ли украинские политики решать экологические проблемы?

Украинские политики – как власть, так и оппозиция – постоянно используют экологию для собственного пиара. При этом реальные проблемы не решаются уже годами.

Про це пише 24 канал у статті "Екологія в Україні: проблем так багато, що їх навмисно "не помічають?".

"Українці вже наочно побачили і відчули на собі, до чого призводить неправильне ставлення до навколишнього середовища. Жахливі засухи і зливи, масштабні пожежі, вбивчий смог, спад ґрунтових вод та інші колишні аномалії стають нашою новою реальність. І, як вважають фахівці, можливо, це лише початок", – акцентує увагу автор.

Для вирішення найактуальніших екологічних проблем Україна повинна розпочати реформи і прийняти низку важливих законів. Експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature – WWF) окреслили ряд важливих напрямків, за які треба взятися першочергово.

Так, Україні терміново необхідна національна стратегія збереження біорізноманіття та середовища існування видів. Країна, звісно, має займатися захистом життя і здоров'я людиней, але не менш важливо зберегти ті види рослин і тварин, які нині зникають безповоротно. Мова повинна йти, зокрема, про незаконні полювання і торгівлю рідкісними видами тварин, а також про втручання людини в екологічні системи.

Окремої уваги вимагають питання водних ресурсів. В Україні склалася критична ситуація через забруднення водойм. І, в той же час, небезпечно знижується рівень підземних вод. Такий стан речей може призвести до того, що незабаром Державне водне агентство буде змушене обмежувати використання води для українців.

Ще одна болюча тема – українські ліси. Їхні території катастрофічно скорочуються, а держава практично не може вплинути на цей процес. Тому потрібні радикальні зміни в лісовій політиці.

Чи готові українські політики вирішувати ці та інші екологічні проблеми? Про це сайт 24 каналу разом з відомими експертами розкаже у наступній аналітичній статті.